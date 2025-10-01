Wirtschaft im Harz Daimler Truck in Halberstadt auf der Zielgeraden
Vor den Toren Halberstadts hat Daimler Truck sein neues Global Parts Center errichtet. Für die weltweite Verteilung von Ersatzteilen für Mercedes Benz-Lkw hat das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro investiert. Jetzt ist man auf der Zielgeraden.
01.10.2025, 10:30
Halberstadt. - Auf den letzten Freiflächen fehlt noch das Grün, aber Zufahrten und Co. sind ebenso fertig wie die riesigen Lagerhallen des Global Parts Center (GPC) in Halberstadt. Und am 40 Meter hohen Hochregallager prangt inzwischen der Firmenschriftzug. Noch geht aber kein Ersatzteil von hier aus an die Daimler-Truck-Werkstätten weltweit.