Ein spektakulärer Kran-Einsatz sorgt in Halberstadt für Aufsehen: Der riesige Schriftzug „Daimler Truck“ wird in luftiger Höhe am neuen Hochregallager montiert. Mit über 100 Kilo pro Buchstabe entsteht ein leuchtendes Symbol - direkt vor den Toren der Stadt.

Der Firmenname wird am Hochregallager des neuen Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt angebracht.

Halberstadt. - Göran Heßler blickt konzentriert auf die Fracht, die am Haken seines Krans hängt. Keine schwere Last, aber eine prestigeträchtige, dessen ist sich der Mitarbeiter der Halberstädter Firma Kran Schäfer bewusst. Es sind große Buchstaben, die am Ende hier vor den Toren Halberstadts den Namen Daimler Truck bilden.