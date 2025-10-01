Vor den Toren Halberstadts hat Daimler Truck sein neues Global Parts Center errichtet. Für die weltweite Verteilung von Ersatzteilen für Mercedes Benz-Lkw hat das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro investiert. Jetzt ist man auf der Zielgeraden.

Daimler Truck in Halberstadt: 650 neue Jobs und weltweite Versorgung aus dem Harz

Blick auf die Hallen und das Hochregallager des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt. An dem 40 Meter hohen Gebäude prangt seit Kurzem der Firmenschriftzug.

Halberstadt. - Auf den letzten Freiflächen fehlt noch das Grün, aber Zufahrten und Co. sind ebenso fertig wie die riesigen Lagerhallen des Global Parts Center (GPC) in Halberstadt. Und am 40 Meter hohen Hochregallager prangt inzwischen der Firmenschriftzug. Noch geht aber kein Ersatzteil von hier aus an die Daimler-Truck-Werkstätten weltweit.