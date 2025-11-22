Welche Pläne die Stadtwerke Tangermünde für die nächsten Jahre verfolgen und was sie schon realisiert haben.

Blick auf das Wasserwerk von Tangermünde. Hier planen die Stadtwerke im nächsten Jahr große Bauarbeiten.

tangermünde. - Die Haushalte in Tangermünde werden durch die Stadtwerke Tangermünde versorgt. Kein großer Verband steht hinter Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Deshalb ist es auch allein Aufgabe der Stadtwerke, die Anlagen dafür zu warten, zu modernisieren beziehungsweise an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.