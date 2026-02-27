Es sind zwei Goldmedaillen für den Harz. Der gebürtige Halberstädter Georg Fleischhauer spricht im Interview darüber, wie es für ihn nach dem doppelten Olympiasieg weitergehen soll.

Der Olympiasieger von Cortina wartet auf eine Einladung aus Halberstadt

Georg Fleischhauer aus Halberstadt (rechts) und Johannes „Hansi“ Lochner haben es mit dem Olympiasieg allen Zweiflern gezeigt.

Halberstadt. - Georg Fleischhauer lebt schon lang in Dresden, doch zu seiner Heimatstadt Halberstadt hat er immer noch eine besondere Beziehung. Im Interview mit der Volksstimme kündigt der doppelte Olympiasieger von Cortina ein Wiedersehen mit seiner Geburtsstadt an.