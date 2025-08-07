Schnellzuglegende im Harz Die Woche der Entscheidung für den Schnellzug SVT Görlitz in Halberstadt

Die Bahnfreunde und die VIS in Halberstadt waren kurz vor dem Ziel. Doch dann kam die Absage aller Sonderfahrten mit der Schnellzuglegende SVT Görlitz. So soll es weitergehen.