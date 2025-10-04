weather regenschauer
  4. Nachbarn in Angst: Drama in Halberstadt: Nächtlicher Terror durch Mieter – so hat das Gericht über dir Zwangsräumung entschieden

Geschrei und Gehämmer die ganze Nacht lang, Steinwürfe und Beschimpfungen. Seit Monaten terrorisiert ein Mann in Halberstadt seine Nachbarn. Der Vermieter kämpft deshalb vor Gericht darum, dem Problemmieter die Wohnung zu kündigen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.

Von Thomas Kügler 04.10.2025, 06:45
Die Halberstädter Gabriele Leegewig, Verena Naumann, Patrick Bergknecht, Hartmut Lubert und Raquelina Macamo (v.l.n.r.) leiden seit Monaten unter einem Problemmieter. Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Seit 125 Tagen kann Frieda Brinkmann (Name von der Redaktion geändert) nicht durchschlafen. Am 1. Juni ist ein neuer Mieter in das Mehrfamilienhaus im Emerslebener Weg in Halberstadt eingezogen. Seitdem gehören nächtliche Ruhestörung und Polizeieinsätze zum ihrem Alltag und dem der gesamten Nachbarschaft.