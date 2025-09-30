Das jährliche Erntedankfest ist immer ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Schlanstedter Heimatvereins. Auch in diesem Jahr lockte die Veranstaltung viele Gäste in den Huy.

Erntedank in Schlanstedt: Fest lockt wieder zahlreiche Besucher in den Huy-Ort

Das Erntedankfest des Heimatvereins in Schlanstedt war erneut sehr gut besucht.

Schlanstedt. - Der Schlanstedter Heimatverein hatte zum traditionellen Erntedankfest eingeladen - und zahlreiche Besucher, auch aus den umliegenden Orten, waren der Einladung gefolgt und zum Außengelände an der ehemaligen Schule im Huy-Ort gekommen.

Das Außengelände des Heimatvereins Schlanstedt war stets gut gefüllt. Foto: Maria Lang

Nach dem Erntedankgottesdienst in der Kirche startete um 14 Uhr der Umzug, an dem auch andere Schlanstedter Vereine, Firmen und die Feuerwehr teilnahmen. Begleitet vom Spielmannszug aus Harsleben ging es eine Runde durch den Ort.

Der Spielmannszug aus Harsleben begleitete den Umzug durch Schlanstedt. Foto: Maria Lang

Zurück am Vereinsgelände, startete das eigentliche Fest. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, eine Burg aus Strohballen und Kinderschminken. An verschiedenen Marktständen wurden unterschiedliche Waren angeboten und auch kulinarisch war Allerlei zu finden. Dafür wurden auch erstmals die über eine Leader-Förderung angeschafften neuen Buden offiziell eingeweiht.

Heimatvereinsvorsitzender André Zinke (rechts) und sein Stellvertreter Harry Hildebrandt eröffneten mit einer kleinen Rede das Fest. Foto: Maria Lang

Mit viel guter Laune, Gesprächen und Musik sowie einer Disco am Abend ging so auch das inzwischen 30. Erntedankfest erfolgreich zu Ende.