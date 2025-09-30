Veranstaltung im Harz Erntedank in Schlanstedt: Fest lockt wieder zahlreiche Besucher in den Huy-Ort
Das jährliche Erntedankfest ist immer ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Schlanstedter Heimatvereins. Auch in diesem Jahr lockte die Veranstaltung viele Gäste in den Huy.
Schlanstedt. - Der Schlanstedter Heimatverein hatte zum traditionellen Erntedankfest eingeladen - und zahlreiche Besucher, auch aus den umliegenden Orten, waren der Einladung gefolgt und zum Außengelände an der ehemaligen Schule im Huy-Ort gekommen.
Nach dem Erntedankgottesdienst in der Kirche startete um 14 Uhr der Umzug, an dem auch andere Schlanstedter Vereine, Firmen und die Feuerwehr teilnahmen. Begleitet vom Spielmannszug aus Harsleben ging es eine Runde durch den Ort.
Zurück am Vereinsgelände, startete das eigentliche Fest. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, eine Burg aus Strohballen und Kinderschminken. An verschiedenen Marktständen wurden unterschiedliche Waren angeboten und auch kulinarisch war Allerlei zu finden. Dafür wurden auch erstmals die über eine Leader-Förderung angeschafften neuen Buden offiziell eingeweiht.
Lesen Sie auch: Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer: Neue Schulsozialarbeiterin an Schlanstedter Grundschule
Mit viel guter Laune, Gesprächen und Musik sowie einer Disco am Abend ging so auch das inzwischen 30. Erntedankfest erfolgreich zu Ende.