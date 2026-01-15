Sport auf Rollschuhen hat eine lange Tradition in Halberstadt und in anderen Orten im Harz. Nun hat der Rollsport-Club Harz Großes vor. So soll das Ziel Deutsche Meisterschaft erreicht werden.

Für den RSC Harz heißt das Ziel Deutsche Meisterschaft

Jörg Buntenbach und sein Verein wollen ein Zentrum für Rollsport in der Sargstedter Siedlung in Halberstadt entstehen lassen.

Halberstadt. - Der Auftakt ins neue Jahr verlief für den RollSportClub Harz nicht gut. Wegen starken Schneefalls musste das Training in der Sporthalle Spiegelschule in Halberstadt abgesagt werden. Doch die Männer und Frauen rund um den Vorsitzenden Jörg Buntenbach lassen sich davon nicht entmutigen. Schließlich lautet ihr Ziel Deutsche Meisterschaft.