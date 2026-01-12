weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Gastronomie im Harz Historisches Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf – Preis sorgt für Verwunderung

Ein traditionsreiches Ausflugslokal in Halberstadt sucht einen neuen Besitzer. Das Gästehaus Spiegelsberge hat eine bewegte Geschichte – und jetzt einen überraschend hohen Preis.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 13.01.2026, 10:14
Wer greift zu? Das Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf.
Wer greift zu? Das Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf. Archivfoto: Thomas Kügler

Halberstadt. - In den letzten 300 Jahren hat das Gästehaus Spiegelsberge im Süden von Halberstadt viele Eigentümer kommen und gehen sehen. Bald könnte sich ein neuer Besitzer dort eintragen. Das historische Ensemble steht zum Verkauf.