Ein traditionsreiches Ausflugslokal in Halberstadt sucht einen neuen Besitzer. Das Gästehaus Spiegelsberge hat eine bewegte Geschichte – und jetzt einen überraschend hohen Preis.

Historisches Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf – Preis sorgt für Verwunderung

Wer greift zu? Das Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf.

Halberstadt. - In den letzten 300 Jahren hat das Gästehaus Spiegelsberge im Süden von Halberstadt viele Eigentümer kommen und gehen sehen. Bald könnte sich ein neuer Besitzer dort eintragen. Das historische Ensemble steht zum Verkauf.