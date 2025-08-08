Wenn das Schuljahr am Montag beginnt, müssen Kinder wegen fehlender Gehwege im Osterwiecker Stadtgebiet frühmorgens auf der Hauptstraße laufen. Banner sollen Autofahrer rechtzeitig warnen.

An drei Stellen in Veltheim appeliert die Harzer Blitzergruppe mit Bannern an die Autofahrer, gegenüber den Abc-Schützen besonders rücksichtsvoll zu sein. Eines davon hängt in der Trift an der Ecke zur Hauptstraße, wo der Gehweg bislang nicht weiter geführt wird.

Veltheim. - Seit Jahren gibt es die Schulbanner-Aktion der Harzer Blitzergruppe im Landkreis Harz. Mit Transparenten sollen Verkehrsteilnehmer im ganzen Landkreis zu mehr Rücksicht angehalten werden anlässlich des Starts ins neue Schuljahr. Ein besonderes Anliegen ist das auch für Tobias Kruse aus Veltheim. Schließlich birgt der Schulweg in diesem Osterwiecker Ortsteil besondere Gefahren. Doch das Fallsteindorf ist dabei auf doppelte Weise in Vergessenheit geraten.