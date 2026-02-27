Olympia-Doppelsieger Georg Fleischhauer spricht offen über Goldmomente, Zweifel und seine besondere Verbindung zu Halberstadt. Im Interview verrät er, wann er in seine Heimat zurückkehrt – und warum seine Karriere jetzt an einem Wendepunkt steht.

Georg Fleischhauer aus Halberstadt (rechts) und Johannes „Hansi“ Lochner haben es mit dem Olympiasieg allen Zweiflern gezeigt.

Halberstadt. - Bobfahrer Georg Fleischhauer lebt schon lang in Dresden, doch zu seiner Heimatstadt Halberstadt hat er immer noch eine besondere Beziehung. Im Interview mit der Volksstimme kündigt der doppelte Olympiasieger von Cortina ein Wiedersehen mit seiner Geburtsstadt an.