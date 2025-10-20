In den Morgenstunden des 18. Oktober ist ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, THW und DLRG vor dem Spielemagazin in Halberstadt vorgefahren. Das steckt hinter diesem Einsatz.

Noch ist Karlo kleiner als das Lenkrad des Polizeiautos. Vielleicht nimmt der Fünfjährige später regelmäßig hier Platz.

Halberstadt. - Wenn so viele Rettungskräfte auf einem Fleck zusammenkommen, ist meist Großalarm. Das Treffen von Feuerwehr, THW, Polizei und DLRG am 18. Oktober am Spielemagazin in Halberstadt hatte einen friedlichen Hintergrund. Die Leitung des Spielmagazins und der Kreisfeuerwehrverband Harz hatten zum ersten Blaulichttag eingeladen und konnten hunderte Gäste und einige Partner begrüßen.