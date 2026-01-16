Draußen ist es nass und kalt, aber auf den Sälen im Harz ist es heiß. Denn dort tobt die fünfte Jahreszeit. Das bieten die Karnevalsvereine im Huy in den nächsten Tagen und hier kann man noch dabei sein.

Vorfreude bei Narren im Huy: Das sind die Höhepunkte der Karnevalssaison 2026

Die Hotten Lotten gehören auch in diesem Jahr wieder zum Karneval in Anderbeck.

Anderbeck/Eilenstedt. - Anderbeck Huy-lau und Eilenstedt Huy-lau. Die Narren und Jecken im Vorharz sind bei den Generalproben, denn egal ob man Fasching oder Karneval sagt: Die Session 25/26 biegt auf die Zielgerade ein, das steht im Huy auf dem Festprogramm und für einige Highlights gibt es noch Karten.