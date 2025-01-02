In Halberstadt kümmert sich die Abwassergesellschaft Halberstadt um die Entsorgung und Reinigung des Schmutzwassers. Das Unternehmen plant wieder einige Investitionen, um auch künftig die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

Investition in sichere Entsorgung - was das mit einer Solaranlage am Klärwerk zu tun hat

Auf dem Gelände des Klärwerks hat die AWH eine Photovoltaikanlage (rechts im Bild) aufbauen lassen.

Halberstadt. - Der Breite Weg wird die Abwassergesellschaft Halberstadt (AWH) auch in diesem Jahr beschäftigen. Bereits 2024 war die Erneuerung des Mischwasserkanals einschließlich der Grundstücksanschlüsse dort eine der großen Investitionen. Neben den restlichen Arbeiten in der Dieselstraße.