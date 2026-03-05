Wie viele Paare sagen in Halberstadt noch „Ja“? Die aktuellen Zahlen zeigen einen deutlichen Rückgang. Aber es gibt auch einen Positivtrend. Das Standesamt verrät, welche Hochzeitsdaten besonders beliebt sind.

„Ja“-sagen in Halberstadt: An diesem Tag heiraten die meisten Verliebten

Die Hochzeitsglocken läuten in Halberstadt seltener – ein Trend, der auch deutschlandweit bemerkbar ist.

Halberstadt. - Neben der Geburt des eigenen Kindes gilt ein weiterer Tag als der schönste im Leben: Der Hochzeitstag. Die Planungen dauern mitunter lange, die Kosten können schnell mal das Budget übersteigen. Doch die Erinnerungen bleiben ein Leben lang. Auch Halberstadt ist eine Hochzeitsstadt. So haben sich die Eheschließungen entwickelt.