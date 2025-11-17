Seit Freitagabend (14. November) wird im Harzkreis ein hochbetagter Senior vermisst. Der Mann ist im kalten November wahrscheinlich barfuß unterwegs. Die Polizei sucht mit allen verfügbaren Kräften, um eine Wiederholung von Vermisstenfällen mit tragischem Ausgang zu verhindern.

Auch mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera hat die Polizei nach Hans-Georg D. gesucht. Der 87-Jährige wird seit Freitag, 14. November vermisst.

Halberstadt. - Ein hochbetagter Senior ist unbemerkt aus einem Pflegeheim im Harzkreis verschwunden. Laut Polizei wird der 87 Jahre alte Hans-Georg D., der in einer Einrichtung im Röderhofer Weg in Halberstadt lebt, seit wenigen Tagen vermisst.

Konkret, so Polizeisprecherin Elisabeth Weber am Montag (17. November), werde Hans-Georg D. seit Freitag, 14. November, vermisst. Letztmalig sei er an diesem Abend gegen 20.30 Uhr in besagter Senioreneinrichtung gesehen worden.

Seit Freitag, 14. November 2025, wird der 87-jährige Hans-Georg D. vermisst. Er wurde letztmalig gegen 20.30 Uhr in einer Senioreneinrichtung in der Röderhofer Straße in Halberstadt gesehen. Foto: Polizei

Der Gesuchte sei etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und falle mit einer gebeugten Körperhaltung auf. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er zum Zeitpunkt seines Verschwindens barfuß unterwegs war, so die Reviersprecherin weiter. Auch das erhöht die Gefahren für D. - insbesondere weil in den nächsten Tagen mit einer Kältewelle und deutlichem Frost in den Nächten gerechnet werden muss.

Lesen Sie auch: Polizei rätselt: Wie kam Rollator von Udo A. aus Darlingerode ins 20 Kilometer entfernte Lüttgenrode?

Nach dem Eingang der Vermisstenmeldung habe die Polizei daher umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, so die Kommissarin weiter. Neben zahlreichen Polizeikräften seien auch ein Spezialhund sowie ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen.

Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sucht Stadtgebiet aus der Luft ab und unterstützt Bodenkräfte

Die Suchaktionen liefen während des gesamten Wochenendes (15./16. November) und wurden am Montag (17. November) - unter anderem mit dem erneuten Einsatz eines Hubschraubers über dem Stadtgebiet von Halberstadt - fortgesetzt.

Lesen Sie auch: Polizei sucht mit Hubschrauber im Harzkreis nach verschwundenem 39-Jährigem

Alle bisherigen Schritte hätten jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten geführt, so die Reviersprecherin.

Gratwanderung für Personal in Pflegeeinrichtungen

Immer wieder verlassen Senioren unbemerkt ihre Pflegeeinrichtungen. Für das dortige Personal ist das Arbeiten stets eine schmale Gratwanderung zwischen der Pflicht zur Beaufsichtigung der ihnen anvertrauten Senioren einerseits und dem Verbot der Freiheitsberaubung andererseits.

Lesen Sie auch: 76-Jähriger aus Quedlinburg spurlos verschwunden - Sohn bittet verzweifelt um Hilfe

Zuletzt waren im Sommer Senioren in Quedlinburg und Darlingerode verschwunden. Auch in diesen Fällen suchte die Polizei wochenlang immer und immer wieder mit allen verfügbaren personellen Kräften sowie technischer Unterstützung und speziellen Suchhunden.

Tragisch: Zwei Harzer Senioren können nur noch tot gefunden werden

Leider endeten beide Vermisstenfälle tragisch: Ein 76-Jähriger aus Darlingerode wurde ebenso nur noch tot gefunden wie ein gleichaltriger Mann aus Quedlinburg, dessen Leiche unweit von Ditfurt entdeckt wurde. Im Huy wird nach Informationen der Redaktion ein Senior bereits seit Dezember 2023 vermisst.

Im konkreten Fall in Halberstadt setzen die Ermittler alles daran, Hans-Georg D. wohlbehalten zu finden. Dabei setzen sie auch auf Hinweise von Zeugen, denen der betagte Senior möglicherweise aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Hans-Georg D. erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt telefonisch unter (03941) 67 42 93.