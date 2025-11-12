Zwei Mütter haben Klage eingereicht gegen den Beschluss des Osterwiecker Stadtrates, die Kindertagesstätte in Rohrsheim zu schließen. Welche dramatischen Folgen die Kita-Schließung für eine Familie aus dem Osterwiecker Ortsteil mit sich bringt, schildert eine der beiden Klägerinnen.

Rohrsheimer Mutter verzweifelt: „Wie soll ich das alles ohne Kita im Dorf schaffen?“

Mutter Nicole Schumacher aus Rohrsheim ist verzweifelt: „Wie soll ich mein Kind betreuen lassen, wenn die Kita im Dorf schließt?“

Rohrsheim. - Ein schwarzer Tag war es für Nicole Schumacher, als der Stadtrat Osterwieck (Harzkreis) am 26. Juni die Schließung der Kindertagesstätten in Bühne und Rohrsheim zum Jahresende beschlossen hat. Am nächsten Tag habe sie kaum ihre Arbeit verrichten können, weil sie diese Hiobsbotschaft so sehr mitgenommen hat.