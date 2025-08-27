Schlanstedt. - Ein Highlight des Jubiläumsfestes beim Landwirtschaftsbetrieb Bockhorst in Schlanstedt anlässlich seines 30-jährigen Bestehens wird das Maislabyrinth werden, das extra auf dem Gelände angelegt worden war.

Dieses haben nun die „Sonnenscheiner“ aus der Kita „Spatzennest“ in Schlanstedt vorab getestet. Mit viel Neugier und Begeisterung machten sich die Kinder auf den Weg durch die verschlungenen Gänge. Dabei wurde gelacht, gerätselt und ausprobiert- und am Ende waren sich alle einig: Das Mais-Labyrinth ist nicht nur spannend, sondern auch richtig witzig.

Das Maislabyrinth öffnet für alle, die es auch einmal ausprobieren möchten, am 30. und 31. August seine abenteuerlichen Gänge am Ortsrand von Schlanstedt. Der Ausflug ins Innere des Labyrinths wird sogar mit einem Sonderstempel der Harzer Wandernadel belohnt.