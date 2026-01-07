Konsequenzen nach Großfeuer im Harz Löschwasser-Problem in Osterwieck: Warum Sachsen-Anhalts Innenministerium bei Wasserkissen skeptisch bleibt
Ein Großfeuer, bei dem es in der Silvesternacht in Hessen massive Probleme mit der Löschwasserversorgung gab, hat im Harz die Diskussion um Löschwasserkissen angefacht. Die Positionen, die die Verantwortlichen dabei vertreten, können konträrer kaum sein.
07.01.2026, 18:00
Hessen/Magdeburg. - Ein Wohnhaus total zerstört, ein weiteres massiv beschädigt, ein drittes mit Hitzeschäden: Das ist die Bilanz des Großfeuers, das in der Silvesternacht in Hessen gewütet hat. Das Hauptproblem für die Feuerwehren: Zeitweise gab es laut Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost keinen Tropfen Löschwasser, so dass die Kameraden machtlos zusehen mussten, wie die Flammen loderten. Das Drama hat die Diskussion um die Löschwasserversorgung angefacht.