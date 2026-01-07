Ein Großfeuer, bei dem es in der Silvesternacht in Hessen massive Probleme mit der Löschwasserversorgung gab, hat im Harz die Diskussion um Löschwasserkissen angefacht. Die Positionen, die die Verantwortlichen dabei vertreten, können konträrer kaum sein.

Ein Löschwasserkissen im Burgenlandkreis: Aus Sicht des Harzer Kreisbrandmeisters Kai-Uwe Lohse und des SPD-Innenpolitikers Rüdiger Erben sind sie probate Mittel und auch im Winter einsatzfähig.

Hessen/Magdeburg. - Ein Wohnhaus total zerstört, ein weiteres massiv beschädigt, ein drittes mit Hitzeschäden: Das ist die Bilanz des Großfeuers, das in der Silvesternacht in Hessen gewütet hat. Das Hauptproblem für die Feuerwehren: Zeitweise gab es laut Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost keinen Tropfen Löschwasser, so dass die Kameraden machtlos zusehen mussten, wie die Flammen loderten. Das Drama hat die Diskussion um die Löschwasserversorgung angefacht.