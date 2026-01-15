Aus für Kinderbetreuung Nach Kita-Schließung: Eltern klagen gegen Stadt Osterwieck
Zum Jahresende 2025 hat die Kindertagesstätte in Rohrsheim (Osterwieck) nach über 100 Jahren ihre Pforten geschlossen. Zwei Mütter haben Klage eingereicht gegen den Schließungsbeschluss des Stadtrates. Warum trotz des Kita-Aus noch nicht alles ad acta gelegt ist.
Rohrsheim. - Mit dem Beginn des neuen Jahres hat sich der Alltag für die Söhne von Nicole Schumacher und Nadine Richter stark verändert – so wie für alle Jungen und Mädchen, die bis zum Jahresende 2025 die Kindertagesstätte in Rohrsheim (Landkreis Harz) besuchten und nun anderweitig betreut werden müssen. Ihre Mütter aus dem Osterwiecker Ortsteil haben bis zuletzt vergeblich versucht, die Schließung zu verhindern. Nach dem Scheitern des Bürgerbegehrens haben sie im Oktober 2025 Klage eingereicht, um den Weiterbetrieb in Rohrsheim zu ermöglichen. Wie es darum steht nach dem letzten Öffnungstag im Dezember, ist überraschend.