Aus für Kinderbetreuung Nach Kita-Schließung: Eltern klagen gegen Stadt Osterwieck

Zum Jahresende 2025 hat die Kindertagesstätte in Rohrsheim (Osterwieck) nach über 100 Jahren ihre Pforten geschlossen. Zwei Mütter haben Klage eingereicht gegen den Schließungsbeschluss des Stadtrates. Warum trotz des Kita-Aus noch nicht alles ad acta gelegt ist.