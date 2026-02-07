weather schneeregen
  4. Soziales im Harz: Neuigkeiten aus dem Badersleben IB-Heim: Nun doch keine Schließung?

Ende des vergangenen Jahres stand es schlecht um das Heim des Internationalen Bundes in Badersleben: Eine zeitnahe Schließung stand in Aussicht. Was es nun Neues gibt.

Von Maria Lang 07.02.2026, 06:00
Wie steht es um die EInrichtung des IB in Badersleben? Foto: Maria Lang

Badersleben. - Schlecht sah es aus für das vom Internationalen Bund (IB) seit 2008 im Huy-Ort Badersleben betriebene Heim für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung: Aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und dadurch entstandenem Defizit lag ein Schließungsbeschluss zum 31. März 2026 vor.