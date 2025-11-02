Brandschutz im Harzkreis „Quantensprung“ in der Feuerwehrtechnik für Veltheimer Wehr
Womit das neue Löschgruppenfahrzeug im Fuhrpark der Osterwiecker Wehren überrascht.
02.11.2025, 10:00
Veltheim. - Spektakulärer hätte der Empfang für das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 der Veltheimer Feuerwehr (Harzkreis) nicht sein können. Im Schein der Fackeln in den Händen der Kinder- und Jugendabteilung führt das auf den Namen Florian Veltheim 42 getaufte Fahrzeug den Korso aus Einsatzwagen aus der gesamtem Osterwiecker Stadtfeuerwehr durch die abendlichen Straßen des sonst so verschlafenen Fallsteindorfs an.