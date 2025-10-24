Was die Freiwillige Feuerwehr Veltheim alles zum großen Empfang des neuen Löschfahrzeugs vorbereitet hat für Dienstag, 28. Oktober.

Großes Hallo für den Neuen in der Feuerwehr Veltheim

Ein neues Löschfahrzeug zieht am Dienstagabend, 28. Oktober ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Veltheim ein.

Veltheim. - Die Freiwillige Feuerwehr Veltheim (Harzkreis) lädt für Dienstag, 28. Oktober zur Begrüßung des neuen Löschfahrzeugs LF10 ein. Ab 18 Uhr erwarten die Gäste am Gerätehaus Speisen sowie kalte und warme Getränke für einen schmalen Taler, heißt es vom Veranstalter.

Gemeinsam mit dem Förderverein der FF Veltheim haben die Brandschützer einen großen Empfang auf die Beine gestellt, um den „Neuen“ im Fahrzeugbestand der Osterwiecker Stadtwehr willkommen zu heißen.

Leuchtturmprojekt für die Stadtfeuerwehr Osterwieck

Das Löschgrupppenfahrzeug ist der erste Neuwagen in der 129-jährigen Geschichte der Veltheimer Ortswehr - ein Leuchtturmprojekt für den Brandschutz in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck.