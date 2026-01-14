Bei der Sanierung der Reichsbahnlegende SVT in Halberstadt sind vier Teile fertig und warten auf die Testfahrten im Frühling. Deshalb müssen die Bahnfans die Fertigstellung der zwei fehlenden Teile warten.

Warten auf die Verlängerung: Beim Schnellzug SVT sind zwei Drittel fertig

Chefelektriker Jörg Schramm (rechts) und ein Helfer kontrollieren die Steckverbindungen zwischen den SVT-Wagen.

Halberstadt. - Der SVT ist im Winterschlaf. Zwei sanierte Triebköpfe und zwei sanierte Mittelwagen des legendären Schnellzugs der Reichsbahn warten bei der VIS GmbH in Halberstadt darauf, im Frühling auf Testfahrt gehen zu können. Das ganz große Ziel ist aber noch entfernt.