Mit einer Demonstration in Stendal widersetzen sich Menschen einer Entscheidung aus dem Kreistag: AfD und CDU haben die Ausschüttung von Fördergeld für einen neuen Hort gestoppt.

Protest in Stendal: Demonstranten setzen sich für mehr Hortplätze ein

Mit Protestplakaten wurde auf dem Marktplatz in Stendal für mehr Hortplätze demonstriert.

Stendal - Die Stimmung ist aufgewühlt auf dem Marktplatz in Stendal. Etwa 40 Menschen haben sich am 8. Dezember vor dem Rathaus versammelt, um sich für mehr Hortplätze in der Hansestadt starkzumachen.