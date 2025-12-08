weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Unverständnis nach Kreistagsentscheidung: Protest in Stendal: Demonstranten setzen sich für mehr Hortplätze ein

Unverständnis nach Kreistagsentscheidung Protest in Stendal: Demonstranten setzen sich für mehr Hortplätze ein

Mit einer Demonstration in Stendal widersetzen sich Menschen einer Entscheidung aus dem Kreistag: AfD und CDU haben die Ausschüttung von Fördergeld für einen neuen Hort gestoppt.

Von Leon Zeitz 08.12.2025, 17:45
Mit Protestplakaten wurde auf dem Marktplatz in Stendal für mehr Hortplätze demonstriert.
Mit Protestplakaten wurde auf dem Marktplatz in Stendal für mehr Hortplätze demonstriert. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Die Stimmung ist aufgewühlt auf dem Marktplatz in Stendal. Etwa 40 Menschen haben sich am 8. Dezember vor dem Rathaus versammelt, um sich für mehr Hortplätze in der Hansestadt starkzumachen.