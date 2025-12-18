Der Windpark Druiberg gibt in seinen Bürgerstromtarifen die Reduzierung der Netzentgelte an die Kundschaft in den drei Anlieger-Ortschaften weiter. Das müssen die Kunden in Dardesheim. Rohrsheim und Badersleben wissen.

Die Dardesheimer (Foto) profitieren ebenso wie die Rohrsheimer und Baderslebener von günstigen Stromtarifen des Windparks vor Ort.

Dardesheim/Rohrsheim/Badersleben. - Am 12. Dezember ist ein Gesetz über den Bundeszuschuss für Übertragungsnetzbetreiber in Kraft getreten. Dies soll im Jahr 2026 zu niedrigeren Strompreisen und somit der Entlastung von privaten Haushalten und Unternehmen führen. Davon werden auch die Stromkunden in Badersleben, Dardesheim und Rohrsheim profitieren, die ihre Elektroenergie von den Windrädern auf dem Druiberg beziehen.