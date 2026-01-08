Eisregen und Schneefall dürften am Freitag, 9. Januar, für spiegelglatte Straßen im Landkreis Harz sorgen. Vielerorts fällt deshalb der Präsenzunterricht an Schulen aus. Auf welche Einschränkungen sich Einwohner und Touristen rund um Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg noch einstellen müssen.

Die Schneefräse der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) dürfte ab Freitag, 9. Januar, gefragt sein, um die Gleise zu beräumen.

Landkreis Harz. - Glätte, dazu Schnee, Sturm und Verwehungen: Die Prognosen der Wetterexperten für Freitag, und Samstag, 9. und 10. Januar, klingen geradezu chaotisch. Insbesondere soll es Norddeutschland treffen – auch im Harz ist erst mit extremem Glatteis und später heftigem Schneefall zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hat das Landesschulamt angeregt, am Freitag je nach örtlicher Lage den Präsenzunterricht an den Schulen auszusetzen. Dieser Empfehlung schließen sich im Landkreis viele Bildungseinrichtungen an.