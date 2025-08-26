Über ein Jahr lief der Test einer Tempo-30-Zone in Halberstadt, die am Hohen Weg beginnend, nicht nur für die gesamte Altstadt gilt, sondern auch den Bereich Gerber- und Antoniusstraße umfasst. Nun könnte es wieder Änderungen geben.

So soll sich die Tempo-30-Regelung in Halberstadts Innenstadt ändern

An der Kreuzung von Antonius-, Gerber- und Schuhstraße an der Woort in Halberstadt könnte bald Tempo 30 und damit die Rechts-vor-Links-Regelung aufgehoben werden.

Halberstadt. - Das vor Jahren beschlossene Verkehrskonzept der Stadt sagt: Tempo 30 in der Halberstädter Innenstadt. Damit Fußgänger besser über die Straßen kommen und sich die Aufenthaltsqualität verbessert. Doch davon ist die Stadt weit entfernt. Selbst Teilstrecken stehen wieder in Frage.