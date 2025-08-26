In 60 Meter Höhe wurden von einem Magdeburger Kirchturm Krabben entfernt. Pfarrer Reinhard Simon klärt auf, was es mit der ungewöhnlichen Rettungsaktion auf sich hat.

An der Turmspitze der Pauluskirche in Magdeburg wurden Sicherungsarbeiten durchgeführt.

Magdeburg. - „Rettungseinsatz“ in luftiger Höhe in Magdeburg: An der Pauluskirche im Stadtteil Stadtfeld waren am 26. August 2025 Spezialisten im Einsatz - um ein paar Krabben „einzufangen“. Dabei handelt es sich aber nicht um die bekannten Tiere, die es mitunter auch in der Elbe gibt.