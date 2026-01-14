  1. Startseite
Bei der Reichsbahnlegende SVT sind vier Teile fertig und warten auf die Testfahrten im Frühling. Deshalb müssen die Bahnfans die Fertigstellung der zwei fehlenden Teile warten.

Von Thomas Kügler 14.01.2026, 06:00
Chefelektriker Jörg Schramm (rechts) und ein Helfer kontrollieren die Steckverbindungen zwischen den SVT-Wagen.
Chefelektriker Jörg Schramm (rechts) und ein Helfer kontrollieren die Steckverbindungen zwischen den SVT-Wagen. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Der SVT ist im Winterschlaf. Zwei sanierte Triebköpfe und zwei sanierte Mittelwagen des legendären Schnellzugs der Reichsbahn warten bei der VIS GmbH in Halberstadt darauf, im Frühling auf Testfahrt gehen zu können. Das ganz große Ziel ist aber noch entfernt.