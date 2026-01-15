Bei einem Tag der offenen Tür stellt sich das Roland-Gymnasium in Burg den künftigen Fünftklässlern vor. Auch ehemalige Schüler, Lehrer und Mitarbeiter werden erwartet.

Impressionen von der Begrüßung der neuen Fünftklässler im Roland-Gymnasium in Burg im August 2025.

Burg - Es zählt über 800 Schüler und ist das größte Gymnasium im Landkreis Jerichower Land. Das Roland-Gymnasium in Burg wirbt um neue Fünftklässler.

Der Tag der offenen Tür hat Tradition im Schulhaus an der Brüderstraße. Finden sich hier ehemalige Schüler, Lehrer und Mitarbeiter ein, ist der Tag stets mit einem Wiedersehen verbunden.

Rolandgymnasium in Burg lädt Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern ein

Besonders richte sich diese Einladung an die Schüler der vierten Klassen, die im Moment noch an den vielen Grundschulen unseres Landkreises lernen, teilt Schulleiter Thomas Dreher mit.

In Kürze steht bei den Jungen und Mädchen eine Entscheidung an, die gemeinsam mit den Eltern getroffen wird. Nämlich an welcher weiterführenden Schule sie die kommenden sechs bis acht Schuljahre verbringen möchten.

Blick auf das Roland-Gymnasium in Burg, das mit über 800 Schülern die größte Schulhaus seiner Art im Jerichower Land ist. Foto: Marco Papritz

„Oft hilft ein ,Blick hinter die Kulissen' bei der Entscheidungsfindung oder berstärkt, für den Fall, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist“, so Dreher.

Am Sonnabend, 24. Januar 2026, werden in der Zeit von 10 bis 13 Uhr verschiedene Räumlichkeiten der drei Gebäude der traditionsreichen Schule vorgestellt, Lehrer und Schüler gehen auf die etwa 20 Fachschaften des Gymnasiums und deren Wirken ein. Experimentieren, knobeln und Fragen stellen, das Angebot ist auf ein aktives Mitwirken ausgelegt.

Außerdem stehen Exponate, die von den Schülern im Rahmen von Unterrichtsaktivitäten gestaltet wurden, zur Besichtigung bereit. Zudem gibt es Informationen zu den angebotenen Arbeitsgemeinschaften sowie den Austausch mit einer Schule in Tansania, der zu Beginn des laufenden Schuljahres mit einem Besuch direkt vor Ort wieder intensiviert wurde.

Der Abiturjahrgang sorgt für die Verpflegung der Gäste.