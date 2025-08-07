Verkehrssicherheit in Fallstein-Dorf Warum im Tauziehen um Gehweg-Verlängerung in Veltheim kein Ende in Sicht ist
Seit vielen Jahren kämpfen die Veltheimer um eine Verlängerung des Gehwegs an der Landesstraße 91 bis zur Christian-Behrens-Straße. Warum man von einer Lösung immer noch weit entfernt ist und wie die nächsten konkreten Schritte aussehen.
Veltheim. - Mehr Sicherheit - das ist das Kernanliegen der Veltheimer mit Blick auf die Hornburger Straße (Landesstraße 91). Während andernorts im Dorf entlang der L91 zumindest schmale Gehwege vorhanden sind, fehlen selbige dort. In diesem Bereich wohnen aber auch schulpflichtige Kinder, die im Winterhalbjahr im Dunkeln über Grünstreifen oder am Fahrbahnrand entlang in Richtung der Schulbus-Haltestelle laufen müssen. Deshalb kämpft Ortsbürgermeister Ronny Böhnstedt für einen Fußweg in diesem Bereich. Jetzt gibt es in dieser Sache Neuigkeiten.