Seit vielen Jahren kämpfen die Veltheimer um eine Verlängerung des Gehwegs an der Landesstraße 91 bis zur Christian-Behrens-Straße. Warum man von einer Lösung immer noch weit entfernt ist und wie die nächsten konkreten Schritte aussehen.

Warum im Tauziehen um Gehweg-Verlängerung in Veltheim kein Ende in Sicht ist

Das Foto macht das Dilemma deutlich: Im Kreuzungsbereich von Hornburger Straße (L91)/Trift endet aktuell der Gehweg. In der Hornburger Straße sind die Platzverhältnisse - insbesondere in Höhe des Autos - zu knapp, um einen Gehweg in Normbreite bauen zu können. Wegen der gefährlichen Situation ist das Tempo hier mittlerweile auf Tempo 30 reduziert worden.

Veltheim. - Mehr Sicherheit - das ist das Kernanliegen der Veltheimer mit Blick auf die Hornburger Straße (Landesstraße 91). Während andernorts im Dorf entlang der L91 zumindest schmale Gehwege vorhanden sind, fehlen selbige dort. In diesem Bereich wohnen aber auch schulpflichtige Kinder, die im Winterhalbjahr im Dunkeln über Grünstreifen oder am Fahrbahnrand entlang in Richtung der Schulbus-Haltestelle laufen müssen. Deshalb kämpft Ortsbürgermeister Ronny Böhnstedt für einen Fußweg in diesem Bereich. Jetzt gibt es in dieser Sache Neuigkeiten.