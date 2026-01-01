Das Rauhe Haus ist in Halberstadt seit Jahren eine feste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche der Domstadt. Nun ist dafür noch ein weiterer Grund hinzugekommen.

Wie im Rauhen Haus in Halberstadt aus Müll etwas Wertvolles entsteht – und warum

Die Kinder im Rauhen Haus, wie Marvin vorn im Bild, sind Fans des neuen Angebots mit Andreas Brüggemann (zweiter von rechts).

Halberstadt. - Im Rauhen Haus in Halberstadt gibt es zahlreiche außerschulische Angebote für Kinder und Jugendliche – von Nachhilfe über Mediennutzung bis zum Nähkurs und vielem mehr. Jetzt ist etwas Neues hinzugekommen, denn jeden Dienstag wird es neuerdings kreativ und künstlerisch im Rauhen Haus. Grund dafür ist Andreas Brüggemann, der als freischaffender Künstler hier seit Kurzem Workshops anbietet.