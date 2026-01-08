Den Harz erwartet in der Nacht zum Freitag, 9. Januar, ein Wintereinbruch mit Sturm, Glätte und Schnee. Was Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse Einwohnern und Autofahrern rät, um sicher durch das befürchtete Wetterchaos zu kommen.

Wintereinbruch im Harz: Kreisbrandmeister gibt Tipps für Autofahrten und die eigene Wohnung

Landkreis Harz. - Dem Landkreis Harz droht in der Nacht zum Freitag, 9. Januar, ein Wintereinbruch. Generell sollten bei Glätte und heftigem Schneefall alle vermeidbaren Wege vermieden werden, betont Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Wer dennoch raus oder gar das Auto nutzen müsse, sollte mehrere Tipps beachten.