Es bleibt kompliziert: Obwohl das öffentliche Kiffen seit Anfang April legalisiert ist, müssen Konsumenten Abstandsregeln zu Schulen und Kitas beachten. Wie es damit in Halberstadt aussieht.

Wo der Joint in Halberstadt trotzdem tabu bleibt

Nach langem Ringen ist es nun so weit und kein Aprilscherz: Seit 1. April ist Cannabis legalisiert. Erwachsene dürfen dann nicht nur zuhause bis zu drei Cannabispflanzen für den Eigenbedarf anbauen, sondern auch in der Öffentlichkeit ganz entspannt kiffen. Jedoch längst nicht überall, denn das Cannabis-Gesetz sieht im Sinne des Jugendschutzes Beschränkungen vor. Wo bleibt in Halberstadt der Joint auch nach dem 1. April weiterhin tabu?