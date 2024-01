Was Investoren auf dem Gelände der ehemaligen Besamungsstation in Halberstadt planen. Die Stadt hat das Vorhaben bereits abgesegnet.

Halberstadt. - Das Wohngebiet am Landgraben beziehungsweise an der Wilhelm-Trautewein-Straße 70 in Halberstadt, in dem in den zurückliegenden Jahrzehnten Eigenheime und Mehrfamilienhäuser entstanden sind, soll weiter wachsen. Mit einem entsprechenden Beschluss hat sich der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates Halberstadt während seiner letzten Sitzung 2023 beschäftigt. Danach beabsichtigt ein privater Bauherr, dort zu investieren. Dafür musste der Ausschuss einen Grundsatzbeschluss sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes fassen.

Die Besitzer des Grundstückes wollen laut vorliegendem Beschluss direkt angrenzend zum Wohngebiet „Am Landgraben“ vier neue Eigenheime errichten lassen. Der Bebauungsplan soll laut Besitzern eine Nutzung der vorhandenen Gebäudestruktur und Erschließung sichern, aber auch die Möglichkeit bieten, Wohneigentum zu schaffen, das sich in einem allgemeinen Wohngebiet nicht oder nur schwer integriert.

Große Gärten und Tierhaltung

Das Besondere am Vorhaben sei, dass zu den Häusern Nutzgärten gehören, die laut Investor auf Grund ihrer Größe den künftigen Bewohnern die Selbstversorgung und Tierhaltung ermöglichen sollen. Dieses Konzept sei in Halberstadt wenig verbreitet. Die Gebäude sollen maximal zweigeschossig sein. „Mit dem Konzept soll auch dem Grundsatz der Raumordnung Rechnung getragen werden, historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln“, schreibt der Bauherr im Grobkonzept.

Das Areal soll über die Wilhelm-Trautewein-Straße erschlossen werden, die um zwei weitere Zufahrten von der Gröninger Straße aus ergänzt werden, so die Planung.

Beim Grundstück handelt es sich um die ehemalige Besamungsstation in der Kreisstadt. Auf dem Gelände wurde bis Anfang der 1990er Jahre Schafzucht betrieben. Das gesamte Areal würde etwa 55.000 Quadratmeter umfassen, die aus landwirtschaftlich genutzter, versiegelter und bebauter Fläche besteht. Bautätigkeit ist dort nicht neu. Die Besitzer haben in den zurückliegenden Jahren bereits bestehende Gebäude saniert.

Ex-Verwaltung umgebaut

Dazu zählt unter anderem das ehemalige Verwaltungsgebäude der Besamungsstation, das zu einem Mehrfamiliengebäude umgewandelt wurde. Für einen weiteren verwaisten Komplex, in dem sich einst unter anderem Garagen befanden, würde es ebenfalls bereits eine Baugenehmigung zum Umbau in ein Wohnhaus geben, heißt es im Grobkonzept. Der Start sei bereits mit der Entkernung des Gebäudes vollzogen.

Bei den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses stieß das Vorhaben auf großes Interesse. Sie stimmten dem Vorhaben mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung zu.