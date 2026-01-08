Zwischen verschneiten Gräben und geheimnisvollen Wegen stellen sich die Teams kniffligen Aufgaben – nur wer flink und clever ist, kommt den verborgenen Schätzen am Ziel ganz nah.

198 Mutige, ein geheimnisvoller Drömling und eine Mission: Wer holt den Siegerpokal?

Mit viel Teamgeist und guter Laune meistern diese Frauen eine Geschicklichkeitsaufgabe im winterlichen Wald – angefeuert von zahlreichen Zuschauern, trotz Schnee und Kälte.

Mannhausen - Wer meint, ein Winterspaziergang sei still und beschaulich, der hat den Wintermarsch der Mannhäuser Feuerwehr noch nicht erlebt. Denn jedes Jahr zu Beginn verwandelt sich der Drömling in eine Märchenlandschaft voller Rätsel, Prüfungen und guter Laune.