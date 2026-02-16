Verkehrschaos auf der Autobahn 22 Unfälle in wenigen Stunden: Schnee und Glätte legen Verkehr auf A2 und A14 lahm
Der Wintereinbruch am Montagmorgen, 16. Februar, hat zu zahlreichen Unfällen, vor allem im Raum Börde und Magdeburg auf der A2 und der A14, geführt. Autofahrer brauchen weiterhin viel Geduld.
Aktualisiert: 16.02.2026, 16:04
Hohenwarsleben - Der neuerliche Schneefall hat am Montagmorgen trotz Wettervorhersage zahlreiche Autofahrer in der Börde und rund um Magdeburg überrascht. Vor allem auf den Autobahnen wurde das Fahren aufgrund der Glätte teilweise zur Rutschpartie. Auf der A2 und der A14 kam es bis zum Mittag im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei bereits zu 22 Verkehrsunfällen.