Das Haldensleber Altstadtfest 2025 steht in den Startlöchern. Auf dem Alten Friedhof zimmert der Verein „Khepera“ dafür eine magische Unterwasserwelt.

Auf dem Alten Friedhof zimmern die Vereinsmitglieder von Kephera unter dem Motto "Korallenklang und Wellentanz" eine Unterwasserwelt.

Haldensleben - Die ganze Woche über haben die Vereinsmitglieder von „Khepera“ gesägt, geschraubt und gewerkelt, um die Grünfläche auf dem Alten Friedhof für das Altstadtfest in eine magische Unterwasserwelt zu verwandeln.

Unter dem Motto „Korallenklang und Wellentanz“ dreht sich diesmal alles um das Meer, dessen Bewohner und wie diese besser geschützt werden können. Zur Kulisse gehören neben einer Bühne auch eine große Schiffsbar, ein Leuchtturm und ein riesiger Wal aus Holz.

Offiziell eröffnet wird das Altstadtfest am Freitagabend (29. August) um 20 Uhr von Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber.

Das Fest erstreckt sich dann bis Sonntag (31. August) über die gesamte Haldensleber Innenstadt mit mehreren Bühnen und einem vielfältigen Programm – von Techno über Folk, Swing und HipHop bis zu klassischer Musik des Landespolizeiorchesters ist für jeden etwas dabei.

Als Stargast steht am Sonnabend (30. August) der deutsche Sänger und Songwriter Max Giesinger auf der Bühne vor dem Rathaus.