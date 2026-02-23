Anwohner von Atzendorfs Friedrich-Engels-Straße sehen sich zunehmend einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt. Wasserlöcher in der Straße fließen langsam komplett über.

Atzendorf - Seit Benjamin Schleysing in der Friedrich-Engels-Straße wohnt, herrschen dort immer wieder riesige Pfützen. Das Problem begleite ihn und seine Familie seit einem Jahrzehnt, viele junge hinzugekommene Familien seit Jahren, andere Nachbarn „schon immer“, sagt er. Von Jahr zu Jahr jedoch gestalten sich die Wasserlöcher auf der Höhe An den Linden immer größer. Die Flickarbeiten der Stadt halten in dem Atzendorfer Viertel nur kurzfristig, das sich sammelnde Regenwasser kann kaum mehr abfließen, mittlerweile beginnt es gar, auf die Grundstücke überzulaufen. Eine Frage der Gefahrenabwehr. Und des Tränkungsverfahrens?