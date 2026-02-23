Feuerwehrgerätehaus Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen kritisiert die Werterhaltung im Depot
Die Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen kritisiert die Werterhaltung im Depot. Das Mauerwerk ist lose, der Fundamentansatz bröckelt, und die Tore sind pink. Die SPD hat eine spezielle Idee.
23.02.2026, 18:17
Bad Salzelmen. - Die Zeit des Gerätehauses in Bad Salzelmen ist vermutlich bald abgelaufen. Die Stadt Schönebeck plant einen Neubau in der Stadtmitte. In den vielen Jahren des Wartens scheint das alte Depot der Feuerwehr in Bad Salzelmen in Vergessenheit geraten zu sein, denn ein Stück weit wurde wohl die Werterhaltung vernachlässigt. Entsprechende Kritik kommt nun von der Wehrleitung.