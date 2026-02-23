Die Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen kritisiert die Werterhaltung im Depot. Das Mauerwerk ist lose, der Fundamentansatz bröckelt, und die Tore sind pink. Die SPD hat eine spezielle Idee.

Die alten Tore und das neues Tor im Vergleich: Feuerwehrrot ist das längst nicht mehr, sondern mehr Shopping-Queen-Pink.

Bad Salzelmen. - Die Zeit des Gerätehauses in Bad Salzelmen ist vermutlich bald abgelaufen. Die Stadt Schönebeck plant einen Neubau in der Stadtmitte. In den vielen Jahren des Wartens scheint das alte Depot der Feuerwehr in Bad Salzelmen in Vergessenheit geraten zu sein, denn ein Stück weit wurde wohl die Werterhaltung vernachlässigt. Entsprechende Kritik kommt nun von der Wehrleitung.