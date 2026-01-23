Zwischen Messetrubel und Heimatgefühlen zeigt sich, wie viel Leidenschaft, Familie und regionale Verbundenheit in einem besonderen Produkt stecken – und was hinter dem Erfolg eines Handwerksbetriebs aus der Region steht.

Bäckermeister Denni Nitzschke und seine Mitarbeiterin Carolin Gadau präsentieren die Spezialitäten aus der Calvörder Schaubäckerei am Messestand und beraten Besucher der Grünen Woche.

Calvörde/Berlin - Wenn Denni Nitzschke von seinem Baumkuchen spricht, hört man den Stolz sofort heraus. Der 38-jährige Bäckermeister aus Calvörde präsentiert seine Spezialitäten bereits zum dritten Mal auf der Grünen Woche in Berlin – und wirbt dabei nicht nur für seine Produkte, sondern auch für seine Heimat.