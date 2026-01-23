Handwerk trifft auf große Bühne Baumkuchen auf der Grünen Woche: Calvördes Bäckermeister Denni Nitzschke begeistert in Berlin
Zwischen Messetrubel und Heimatgefühlen zeigt sich, wie viel Leidenschaft, Familie und regionale Verbundenheit in einem besonderen Produkt stecken – und was hinter dem Erfolg eines Handwerksbetriebs aus der Region steht.
23.01.2026, 12:00
Calvörde/Berlin - Wenn Denni Nitzschke von seinem Baumkuchen spricht, hört man den Stolz sofort heraus. Der 38-jährige Bäckermeister aus Calvörde präsentiert seine Spezialitäten bereits zum dritten Mal auf der Grünen Woche in Berlin – und wirbt dabei nicht nur für seine Produkte, sondern auch für seine Heimat.