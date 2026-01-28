Wer in Haldensleben radelt, muss Umwege in Kauf nehmen: Während Betroffene sichere Wege fordern, fehlen vielerorts weiterhin straßenbegleitende Radwege. Warum der Ausbau stockt – und was die bisherigen Konzepte tatsächlich bringen sollen.

Börde sucht Lösungen: Radverkehrskonzepte stehen – doch bei den Radwegen hakt es

Der Radweg an der Hagenstraße in Haldensleben – Verbindungen zwischen den Ortsteilen fehlen jedoch vielerorts.

Haldensleben - Immer wieder passieren Unfälle, wenn Fahrradfahrer auf den Straßen im Landkreis Börde unterwegs sind. Erst kürzlich verunglückte ein Radfahrer auf der B245. Die Debatte wird dabei laut, dass mehr Radwege gebaut werden müssen, damit Fahrradfahrer nicht auf den Straßen fahren, gegebenenfalls den Verkehr ausbremsen und zu gefährlichen Überholmanövern verleiten oder eben auf den Fußwegen radeln. An solchen Radwegen mangelt es aber in und um Haldensleben immer noch.