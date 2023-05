In Oebisfelde sind etliche Raummeter Kaminholz auf dem Lagerplatz eines Brennholzhandels abgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung aus, vermutet aber Fahrlässigkeit als Brandursache.

32 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Oebisfelde waren am Dienstagabend in der Siedlung im Einsatz. Verstärkung kam von den Ortsfeuerwehren Bösdorf und Rätzlingen dazu.

Oebisfelde - Die Ortsfeuerwehr Oebisfelde wurde am Dienstagabend um 19.15 Uhr zu einem größeren Brand in der Siedlung in Oebisfelde gerufen. „Gemeldet war, dass offene Flammen auf einem Lagerplatz eines Brennholzhandels erkennbar waren. Wir sind mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 31 Kameraden ausgerückt“, schilderte Andreas Lindner, Verbandsführer der Stadt Oebisfelde-Weferlingen und Leiter der Führungsgruppe.