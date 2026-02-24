weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Brand in Hasselburg: Familie kämpft nach Feuer im Haus um Wiederaufbau

Großeinsatz der Feuerwehren Drei Wochen nach dem Brand in Hasselburg: „Es ist alles weg – aber wir leben“

In einer eisigen Februarnacht entkommen sie nur knapp den Flammen. Die Bewohner eines abgebrannten Hauses in Hasselburg erzählen von Angst, Verlust und einer Solidarität, die ihnen jetzt Mut für den Wiederaufbau gibt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 25.02.2026, 09:05
Wolfgang Krause (2.v.l.), Petra Müller (l.) sowie Andy Krause und Nancy Cherubim stehen vor den Überresten ihres abgebrannten Hauses in Hasselburg – erschüttert, aber dankbar für die große Solidarität.
Wolfgang Krause (2.v.l.), Petra Müller (l.) sowie Andy Krause und Nancy Cherubim stehen vor den Überresten ihres abgebrannten Hauses in Hasselburg – erschüttert, aber dankbar für die große Solidarität. Foto: Anett Roisch

Hasselburg - Drei Wochen sind vergangen, seit in Hasselburg ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Flammen stand. Am 4. Februar kämpften mehr als 100 Einsatzkräfte bei eisigen Temperaturen gegen das Feuer.