Großeinsatz der Feuerwehren Drei Wochen nach dem Brand in Hasselburg: „Es ist alles weg – aber wir leben“

In einer eisigen Februarnacht entkommen sie nur knapp den Flammen. Die Bewohner eines abgebrannten Hauses in Hasselburg erzählen von Angst, Verlust und einer Solidarität, die ihnen jetzt Mut für den Wiederaufbau gibt.