Musik und Kabarett gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 21. Juni 2024, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Fête de la musique und noch mehr Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 21. Juni 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Fête de la musique in Magdeburg

Magdeburg feiert am 21. Juni die Fête de la musique. Der Eintritt zu der aus Frankreich stammenden Tradition ist frei. Musiker aller Stilrichtungen und Genres, Amateur, Semiprofi oder Profi viele Spielorte sind in der ganzen Stadt zu erleben. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen.

Café Treibgut, Werner-Heisenberg-Straße 45

Danny Priebe, 19 bis 22 Uhr, Soul, Blues und Songs

Pastel Blumencafé, Immermannstraße 17

Oskar Hahn, 16 bis 18 Uhr, LoFiBeats, Jazz und Soul

Festung Mark, Hohepfortewall 1

Max Nehrig, 19 bis 19.45 Uhr, Rock und Pop

The MD’s, 20 bis 20.45 Uhr, Soul, Blues

Gewagt & Maßgeschneidert, 21 bis 21.30 Uhr, Downtown und House

Nona Mcelem aus Frankreich 21.30 bis 23 Uhr, Live-Techno

Wallonerkirche, Innenhof, Neustädter Straße 8, Bigband-Bühne

BigBang aus Heidelberg, 19 Uhr, Bigband mit Funk, Jazz und Swing

NettesB aus Main, 20 Uhr, Bigband mit Funk, Pop und Fimmusik

BigBang und FettesB ab 21 Uhr gemeinsam

St. Petri, Neustädter Straße 4, Chor- und Klassikbühne

Nachwuchstalente, 15.30 Uhr

Volkschor Magdeburg, 17 Uhr

Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg, 17.40 Uhr

Cantabile, 18.20 Uhr, Klassik und Volkslieder instrumental

Kammerchor St. Petri, 19 Uhr

Männerstimmen des Magdeburger Knabenchors, 19.40 Uhr

Vokalensemble Multivokal, 20.10 Uhr

Vokalensemble InTakt, 20.50 Uhr

Neuer Magdeburger Kammerchor, 21.30 Uhr

SWM Nachbars Garten, Am Blauen Bock

Anne Flach, 16.30 Uhr, Singer-Songwriter

Lemon Acoustic, 17.30 Uhr, Pop, Rock, Soul und Schlager

Ja-Fest, 19.45 Uhr, Jazz und Pop

Café Flair, Breiter Weg 21

Max, Marcel und Pedro mit Pop sowie Daphne und die Frudis mit 50r-Jahre-Rock’nRoll und Schlager von 17 bis 23 Uhr im Wechsel

Weinzeit, Himmelreichstraße 2

Katya de Berlin, 17.30 Uhr, Singer-Songwriter

Eddie Weimann, 18.30 Uhr, Liedermacher

Ernas Lebensmittelpunkt, Annastraße 30

Nico und Selectivton b2bm 15 und 18.30 Uhr, Pop, Classics und Elektro

Jori, 16 Uhr, Schülerband, Pop

Higashi Daiko, 17 und 18 Uhr, japanische Trommeln

Mareile Gnep, 20.30 Uhr, Singer-Songwriter

Yachthafen Magdeburg, Am Winterhafen 1

Haute Cuisine, 18 Uhr, Akustik Jazz-Pop

Zweiunterhalter, 20.30 Uhr, Rock’n’Roll

Phönix-Bar, Breiter Weg 202

Paul Kühle, 17 Uhr, Singer-Songwriter

Pedro Querido, 19 Uhr, Singer-Songwriter

Sparkassen-Bühne, Leiterstraße

Offizielle Eröffnung der Fête de la musique Magdeburg, 16 Uhr

Rooftop Seven, 16.10 Uhr, Schülerband des Hegel-Gymnasiums

Akkordeonensemble des Telemann-Konservatoriums, 16.45 Uhr

Mumpitz, 17.45 Uhr, Jazz und Swing

Akaishi Daiko, 18.45 Uhr, japanische Trommeln

Handgemacht, 18.30 Uhr, Akustik-Pop, Liedermacher

Mellikey, 21 Uhr, Rock, Pop und Oldies

Insel der Jugend, Maybachstraße 8

Outdoor

Jamo und Hans Velour, 18 Uhr, House

Halekeen, 20 Uhr, Synthiepop

Hannes Fischer, 21 Uhr House

Kleiner Floor

Ioannis, 23 Uhr, Deep und Minimal Techno

Nico Tober, 0.30 Uhr, Downtempo und Melodic Techno

Gretaepisch, 2 Uhr, Poh House und 90ies Vibes

Gewagt und Maßgeschneidert, 3.30 Uhr, Downtempo und House

Großer Floor

Butz^2, 23 Uhr, Psytechno

Johaennson, 1 Uhr, Techno und Trance

Sasa, 3 Uhr, Techno und Trance

Schweizer Milchkuranstalt, Fürstenwall

Aligned Absence, 15.30 Uhr, Rock und Pop

Micha Rohrbeck, 16.30 Uhr, Singer-Songwriter

Mittwoch-A-Band, 18 Uhr, Folk, Pop, Liedermacher

José Caos, 19.30 Uhr, Latin und Pop

Mal Anders, 20.45 Uhr, Pop und Rock

Kelso Lane, 22 Uhr, Rock, Ska, Reggae und Funk

Hasselbachplatz

Gabriel, 16 Uhr, Singer-Songwriter

Saxlust, 18 Uhr, Swing, Rock und Welthits

Smoke’n Harmony, 20.30 Uhr, Rock, Pop Evergreens

Terrasse am Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129

FKS Hasenbrot, Gast Andrea Zieprich, 18 Uhr, Jazzstandards

Johannes Eichberg, 18.30 Uhr, Klaviermusik

Philip Brown, 19 Uhr, Singer-Songwriter

Thomas Walter Maria und Kapelle, 20 Uhr, Jazz und Swing

Hof der Feuerwache, Halberstädter Straße 140

Plan D, 19 und 20 Uhr, Chor

So und Nich Anners, 19.30 und 21 Uhr, Klassiker und Charts

Ambrosiuskirche, Ambrosiusplatz

Gospel Chor Wolmirstedt, 18 Uhr

Gospel Connection Magdeburg, 19.30 und 20.30 Uhr

Tango auf dem Kirchplatz 18 bis 21 Uhr

Magdeburger Musical, Halberstädter Straße 189

Tierisch gut, 16.30 und 17.30 Uhr, Einlasse 16 und 17.15 Uhr, Musical

Gaststätte Bootshaus am Yachthafen, Elbweg 1

The Foolish Virgins, 19.30 bis 22 Uhr, Rock

Ruins-Pub Loch Salbke, Unterhorstweg 26

Celtic Rings, 10 bis 22 Uhr, Schottische Dudelsack-Musik

Allards, Friesenstraße 58

Bloom, 20 Uhr. Coversongs

Xampanyeria, Breiter Weg 226

Tresenchor, 20 Uhr

Hengstmanns und Freunde beim Sommerkabarett im Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 14. und 15., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 12. und vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Abendlicher Rundgang im Magdeburger Zoo

Wenn die Kasse schließt und die Besucher sich auf den Heimweg begeben, beginnen im Zoo die Abendstunden. Ob nun wirklich Stille in den Zoo einkehrt oder ganz andere Töne zu hören sind? Das können Besucher am Freitag, 21. Juni, bei einem abendlichen Rundgang durch den Zoo erfahren.

„Genießen Sie mit Elefanten, Affen und Co. die letzten Sonnenstrahlen und erfahren Sie Spannendes darüber, wie die Tiere die Periode des Sonnenuntergangs gestalten“, heißt es in einer Ankündigung des Zoos. Der etwa 90-minütige Zoorundgang der besonderen Art beginnt um 18 Uhr am Haupteingang des Zoos. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro können online erworben werden. Als weitere Termine sind der 25. August und der 15. September geplant.

Midsommar-Fest bei Ikea Magdeburg

Ein Midsommar-Fest steht bei Ikea Magdeburg am 21. und 22.6. auf dem Programm. Gefeiert wird jeweils von 10.30 bis 18 Uhr auf dem Gelände an der Ebendorfer Chaussee 70.

Zu den Attraktionen gehört das Blumenkranzbinden: Besucher können hier in die schwedische Tradition eintauchen und bastle den eigenen Blumenkranz basteln. Dieser Brauch symbolisiert die Schönheit der Natur und die Blütezeit des Sommers. Für Kinder gibt es jede Menge Spaß und Action auf bunten Hüpfburgen. Beschwingte Musik lädt zum Tanz um die festlich geschmückte Midsommar-Stange.

Neben den Hauptattraktionen erwarten viele weitere Aktivitäten wie Spiele und Bastelaktionen, die die schwedische Kultur und Traditionen näherbringen, die Gäste. Serviert werden Grillspezialitäten.

Regionaltage im Magdeburger City Carré

Die diesjährigen Regionaltage finden am 20. und 21. Juni 2024unter dem Motto "Die kulinarische Vielfalt der Region" vor Kaufland im Untergeschoss des City Carrés an einer Bühne statt. Sie bieten eine Plattform, um die Qualität und Vielfalt regionaler Produkte zu zelebrieren. Besucher können frische Lebensmittel direkt vor Ort kaufen.

Ein besonderes Highlight ist die Showküche von Taste-Company-Koch Martin Koch. Er wird vor den Augen der Gäste leckere Gerichte aus frischen Zutaten zubereiten. Diese werden anschließend verkostet, während sie von Live-Musik begleitet werden.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Katze, die tut, was sie will" um 9 und 10.30 Uhr und "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 24 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg ab 21 Uhr auf dem Domplatz. Gegebenenfalls kommen noch zurückgegebene Karten zurück in den Verkauf.