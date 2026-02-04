Im DRK‑Wohnquartier „Alte Schule“ feiert Edeltraud Koch ihren besonderen Tag – umgeben von ihren Töchtern, einem Gruß der Stadt und vielen Erinnerungen an ein erfülltes Leben von Pommern bis Haldensleben.

Edeltraut Koch (2. v. l.) feiert ihren 90. Geburtstag in Haldensleben gemeinsam mit ihren drei Töchtern.

Haldensleben - Mit einem Lächeln auf den Lippen feiert Edeltraud Koch ihren 90. Geburtstag im DRK-Wohnquartier „Alte Schule“ in Haldensleben. Zu ihrem Jubiläum besucht der stellvertretende Bürgermeister Oliver Karte Edeltraut Koch und hat einen großen Blumenstrauß und ein Kissen mit einem Motiv der Stadt Haldensleben dabei. Doch nicht nur der Vertreter der Stadtverwaltung ist dort, auch ihre drei Töchter stoßen mit ihrer Mutter mit einem Sekt an.

Lesen Sie auch: Ehepaar aus Haldensleben feiert ganz besonderen Hochzeitstag

Edeltraut Koch feiert ihren 90. Geburtstag in Haldensleben mit dem stellvertretenden Bürgermeister Oliver Karte. Foto: Jens Wolf

90-jähriges Leben: Von Pommern nach Haldensleben über Hillersleben

Geboren ist die heute in Haldensleben wohnende Edeltraut Koch in Pommern, was nun in Polen liegt. Seit 1945 lebte sie mit ihrem bereits verstorbenen Mann in Hillersleben/Siedlung und arbeitete in der örtlichen Schule als Reinigungskraft und hat in den Jahrzehnten ihrer Tätigkeit viele Kinder gesehen und begleitet. Vor zwei Jahren ist sie in das Althaldensleber Seniorenzentrum gezogen.