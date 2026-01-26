In der Wieglitzer Kirche trifft Emotion auf Wissenschaft: Biologin Antje Weber erklärt, warum der Wolf längst wieder Teil der Landschaft ist – und warum seine Rückkehr Ängste, Konflikte und kontroverse Debatten auslöst.

Wolf kehrt zurück in den Flechtinger Höhenzug: Faszination und Konflikte

Ein Wolf streift im Winter durch einen Wald in Sachsen-Anhalt. Die Aufnahme stammt von einer Fotofalle des Wolfskompetenzzentrums Iden und ist Teil des landesweiten Wolfsmonitorings.

Wieglitz/Calvörde - Als sich die schwere Holztür der Wieglitzer Kirche hinter den Besuchern schließt, liegt gespannte Ruhe im Raum. An diesem Abend führt ein Thema zusammen, das starke Emotionen weckt: der Wolf. Vorn steht Dr. Antje Weber, Biologin und Expertin für Natur- und Artenschutz in Sachsen-Anhalt. Mit wissenschaftlicher Präzision und spürbarer Leidenschaft spricht sie über die Rückkehr eines Beutegreifers, der die Landschaft längst wieder bewohnt.