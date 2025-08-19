weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Pfarrer Simon verabschiedet sich nach elf Jahren in Haldensleben

Pfarrer in Haldensleben verabschiedet Nach elf Jahren der Abschied: Pfarrer Matthias Simon verlässt St. Marien

Matthias Simon beendet seine Zeit als Pfarrer in Haldensleben. Im Ruhestand plant er ein Kinderprojekt in Tansania. Was er genau plant.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 19.08.2025, 13:56
Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus.
Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.