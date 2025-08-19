Pfarrer in Haldensleben verabschiedet Nach elf Jahren der Abschied: Pfarrer Matthias Simon verlässt St. Marien
Matthias Simon beendet seine Zeit als Pfarrer in Haldensleben. Im Ruhestand plant er ein Kinderprojekt in Tansania. Was er genau plant.
Aktualisiert: 19.08.2025, 13:56
Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.