Matthias Simon beendet seine Zeit als Pfarrer in Haldensleben. Im Ruhestand plant er ein Kinderprojekt in Tansania. Was er genau plant.

Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus.

Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.